Tg Riabilitazione, edizione del 28 ottobre 2020

– NASCE ASSOCIAZIONE TECNICO SCIENTIFICA FISIOTERAPIA

Novità di portata storica per i fisioterapisti italiani: l’AIFI, la realtà che dal 1959 rappresenta la professione, ha completato la trasformazione in Associazione Tecnico-Scientifica alla luce della legge 24 dell’8 marzo 2017 e successive modificazioni, con la denominazione di Associazione Italiana Fisioterapia. Il cambiamento di vocazione e compito, contemporaneo alla recente elezione della Commissione d’Albo, è stato sancito dal cambio di Statuto dell’Associazione, approvato a larghissima maggioranza al termine del Congresso politico AIFI, tenuto con una diretta digitale nelle giornate 24-25 ottobre e salutato con emozione ed entusiasmo dalla presidente del Congresso, Patrizia Galantini, e dal presidente AIFI, Mauro Tavarnelli.

– RIABILITAZIONE VESTIBOLARE FONDAMENTALE RECUPERO EQUILIBRIO

Movimenti rotatori, oscillatori o di sbandamento quando in realtà si è fermi, accompagnati in fase acuta da sudore e nausea. Questo è quello che un soggetto può avvertire quando sopraggiunge una vertigine. Il 30% della popolazione italiana riferisce di aver sofferto di questi sintomi almeno una volta nella vita. Per capire qual è l’origine delle vertigini, come si effettua la diagnosi e quali sono le strategie terapeutiche vincenti la Dire ha intervistato Giuseppe Attanasio, professore del corso di Vestibologia presso la Sapienza di Roma e dirigente medico Otorino presso il Policlinico Umberto I.

– ORTA (COLIBRI’): NUOVA VILLA BELLOMBRA MODELLATA SU PAZIENTE

Dopo l’acquisto nel 2019 di apparecchiature robotiche per la riabilitazione tra le più innovative a livello mondiale, Villa Bellombra, presidio ospedaliero fondato nel 1924 e specializzato nella riabilitazione intensiva, investe ed entro due anni trasferirà la propria sede. Dalla storica palazzina di via Bellombra, a Bologna, dove oggi continua a erogare cure e assistenza a pazienti neurologici e ortopedici, al complesso innovativo in costruzione in zona Casteldebole. Ne ha parlato Averardo Orta, ad del Consorzio ospedaliero Colibrì.

– INAUGURATA STRUTTURA RIABILITATIVA A POGGIO MIRTETO (RI)

È stata inaugurata, dopo il completamento dei lavori, la struttura residenziale riabilitativa di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, unica nel Lazio a essere interamente pubblica. Sono diverse le patologie trattate e legate alla riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: esiti di lesioni neurologiche vascolari e neurologiche traumatiche, malattia di Parkinson e parkinsonismi, altre malattie neuro-degenerative, malattie neuromuscolari, sclerosi multipla e altre malattie demielinizzanti, esiti di amputazione di arti, malattie ortopediche e reumatologiche, esiti di patologie cardiologiche emodinamicamente stabilizzate, malattie vascolari.