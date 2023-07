Coldplay in concerto a Roma, ancora problemi su Ticketone per i biglietti

ROMA – Frustrazione, rabbia, e dispiacere. Sono tantissimi gli utenti in rivolta sul web per la difficoltà di acquistare i biglietti dei Coldplay per il concerto di Roma. Nel 2024 la band capitanata da Chris Martin torna nella Capitale dopo 21 anni e l’hype è alle stelle. Oggi Ticketone ha aperto ufficialmente la vendita generale dei biglietti, ma sul sito del rivenditore i problemi sono sempre gli stessi. E spuntano online biglietti in vendita a prezzi folli.

BIGLIETTI COLDPLAY NON DISPONIBILI, PROBLEMI SU TICKETONE

Come accaduto l’anno scorso per i concerti in Italia dei Coldplay (così come per altri big della musica), moltissimi utenti hanno segnalato l’impossibilità di acquisto dei biglietti. Dopo lunghe attese in coda, la brutta sorpresa: su Ticketone i biglietti risultavano tutti esauriti e non disponibili. Pochi sembrano i fortunati ad essere riusciti a procedere con l’acquisto. Lo stesso problema è stato riscontrato anche su Vivaticket.

Su Twitter i fan stanno condividendo con amarezza le problematiche riscontrate. In molti temono il bagarinaggio a prezzi folli. E, infatti, così è stato. Sul sito gigsberg.com sono spuntati oltre 1000 biglietti per il concerto dei Coldplay a Roma con prezzi a partire da 400 euro fino anche a 10mila euro!

Ciao @Codacons. Invece di perdere tempo dietro i Ferragnez guarda lo schifo vero. Tutto esaurito in un minuto sui siti di vendita, mentre magicamente appare questo in giro #ColdplayRome@TicketOneIT @Vivaticket @Ticketmaster pic.twitter.com/10VLFOYk9v — Eltièm (@LucaEltiem) July 28, 2023

Un applauso collettivo a TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster per averci messo in coda per il nulla 👏🏻 #ColdplayRome pic.twitter.com/UCY56rN8NO — Domex (@DomeTruosolo) July 28, 2023

i biglietti per i concerti dei coldplay che vanno sold out anche se nessuno riesce a prenderli #ColdplayRome pic.twitter.com/THxsKmHKNQ — ale¹⁶ (@winterxdruig) July 28, 2023

no scusate io ho visto solo gente che non li ha presi

si può sapere chi cazzo li ha finiti in due secondi i biglietti alloraaaaa#ColdplayRomepic.twitter.com/nuxMDAbBdH — sara ; 🪐 (@mattinosenzalba) July 28, 2023