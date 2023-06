A Napoli sale la febbre da Coldplay, Chris Martin è in città con la famiglia

NAPOLI – Canonica passeggiata sul Lungomare con annessa pizza da Sorbillo: Chris Martin e compagni sono già a Napoli in vista del doppio show di mercoledì 22 e giovedì 22 giugno. I Coldplay si esibiranno nello stadio Diego Armando Maradona, che ha fatto registrare un immediato sold-out, dove sono attesi circa 86mila spettatori nelle due date. La tappa napoletana del tour precede quella in programma a Milano dal 25 giugno.

CHRIS MARTIN A NAPOLI CON FIGLIO E COMPAGNA

Il leader dei Coldplay ieri sera ha passeggiato sul Lungomare di Napoli insieme alla compagna Dakota Johnson e al figlio Moses, in più piccolo dei due bambini avuti dalla precedente compagna, Gwyneth Paltrow. Chris Martin si è fatto immortalare mentre gli veniva servita una pizza da Sorbillo, una Margherita in stile Coldplay appositamente realizzata dal celebre pizzaiolo napoletano.

TRENI FINO ALL’1 DI NOTTE PER I MEGA CONCERTI

Intanto la città si prepara ad accogliere non solo la band ma anche gli oltre 86mila spettatori che saranno al Maradona. Sul fronte trasporti, si è già mosso il gruppo FS Italiane: il Regione di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare più treni metropolitani della Linea 2, con treni in partenza fino all’una di notte.