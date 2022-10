Grave problema di salute per Chris Martin: saltano i concerti dei Coldplay in Brasile

ROMA – La cavalcata trionfale dei Coldplay negli stadi di tutto il mondo deve fermarsi, almeno temporaneamente. Sono cancellate e spostate a data da destinarsi le date della band in Brasile. Causa dello stop un grave problema di salute che ha colpito il frontman Chris Martin durante il tour in Sud America.

IL MOTIVO DELLO STOP DEI CONCERTI DEI COLDPLAY

Ad annunciarlo è lo stesso gruppo su Instagram che parla di una “seria infezione polmonare”. Ora il cantatore dovrà stare a riposo per tre settimane, su ordine dei medici. E mentre si lavora a un nuovo calendario per il Paese, i Coldplay “sono fiduciosi che Chris possa tornare in buona salute”.

I concerti dei Coldplay, a Rio De Janeiro e San Paolo, saranno recuperati nel 2023. La band tornerà in Italia a giugno dello stesso anno.

