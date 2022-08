Biglietti a ruba per i Coldplay, aggiunte due date a Napoli e Milano

ROMA – Tutti pazzi per i Coldplay. Questa mattina i biglietti per le date italiane della band sono andati esauriti in breve tempo e così sono state aggiunte due date extra al ‘Music of the Spheres World Tour‘: una a Napoli e l’altra a Milano. La band si esibirà nella città partenopea il 21 e 22 giugno 2023 (data extra), allo stadio Diego Armando Maradona, mentre sul palco di San Siro la band salirà, oltre al 25, 26 giugno 2023, anche il 28 dello stesso mese. La vendita dei biglietti inizierà domani.

Dopo l’annuncio una pioggia di cinguettii festosi ha invaso Twitter. Entusiasti i fan della band di Chris Martin, che sul social nel corso della giornata si erano lamentati perché non erano riusciti ad acquistare i biglietti, nonostante ore di attesa nei siti autorizzati.

quando cerchi di prendere i biglietti per i coldplay ma ne live nation, ne ticketone e ne ticketmaster funzionano #Coldplay : pic.twitter.com/ryvJOLOJ0r — denise 🌻 (@fineelinexwalls) August 24, 2022

Quando i #Coldplay mettono un’altra data a Napoli e hai più possibilità di prendere questa sfaccimma di biglietti: #coldplayitalia #coldplaynapoli pic.twitter.com/hR2iKh6jC3 — PHILO. (@philo_mena_) August 24, 2022

