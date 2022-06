L’impegno del G7: “Aiuti militari all’Ucraina finché sarà necessario”

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – I leader del G7 riuniti a Elmau hanno rinnovato l’impegno “a supportare il governo e il popolo ucraino nella strenua difesa della sovranità dello Stato e nella lotta per un futuro democratico e prospero e “a fornire supporto finanziario, umanitario, militare e diplomatico all’Ucraina fino a quando sarà necessario“, e a sostenere “un piano internazionale di ricostruzione messo in atto dall’Ucraina in stretta collaborazione con partners mutilaterali, che porti a una ripresa economica sostenibile, resiliente e inclusiva, e che rafforzi la democrazia, lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione”. Lo si legge nelle conclusioni finali della seconda giornata del vertice in corso in Germania. Nel paragrafo dedicato alle sanzioni contro l’aggressore russo, i leader del G7 si dicono inoltre “determinati a ridurre le entrate economiche russe, incluse quelle derivanti dall’oro“.

