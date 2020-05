Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 maggio 2020

RIAPERTURA TRA REGIONI, E’ SCONTRO

Non esiste un passaporto sanitario che decide chi puo’ muoversi o meno tra una regione e l’altra. Il ministro Francesco Boccia annuncia che quando le regioni ripartiranno lo faranno tutte insieme, senza differenze che sarebbero incostituzionali. Parole che arrivano mentre la Fondazione Gimbe rende noti i dati di uno studio sulla percentuale di nuovi contagi in relazione ai tamponi diagnostici. Piemonte, Liguria e Lombardia sono ben oltre la media nazionale. Anche se la regione di Attilio Fontana contesta la stima e annuncia querela, la pubblicazione ha l’effetto di una doccia fredda sul conto alla rovescia per la riapertura tra le regioni, che dovrebbe scattare il 3 giugno. Prova a ripartire intanto il campionato di calcio. Stasera riunione con il ministro Spadafora, per provare a far ripartire la serie A il 13 giugno.

CONTE ALL’ONU: ITALIA IN PRIMA LINEA CONTRO IL COVID

L’Italia è in prima linea nella lotta al Covid. Ha ricevuto aiuto dai partner internazionali e ora promette un impegno che può essere “chiave” nella lotta al virus. Il premier Giuseppe Conte, collegato in videoconferenza con un evento organizzato dall’Onu, tratteggia una strategia di ripresa multilaterale a sostegno dell’economia e della sanità. E promette per il 2021, quando sarà l’Italia a presiedete il G20, di mettere in cima alla lista delle priorità il capitale umano e l’ambiente. “Dobbiamo agire tutti insieme per una ripresa sostenibile e resiliente: una ‘ripresa migliore’, che includa un rinnovato approccio all’energia e alla transizione verde, alla trasformazione digitale a all’occupazione sostenibile”, ha detto il presidente del Consiglio.

SONDAGGIO, CRESCE LA FIDUCIA NEL PREMIER

Cresce, seppure di poco, la fiducia in Giuseppe Conte. Crolla la Lega, calano Pd e Cinquestelle, continua l’ascesa di Fratelli d’Italia che mette nel mirino il Movimento di Beppe Grillo e quasi doppia Forza Italia. E’ quanto emerge da un sondaggio Euromedia Research commissionato dall’agenzia Dire. Tra i ‘piccoli’ Calenda supera Renzi. Ma sono stati Matteo Salvini e Giorgia Meloni i leader politici che gli italiani hanno sentito piu’ vicini durante l’emergenza coronavirus e tutt’oggi sono quelli che godono di più fiducia. Sanità regionale bocciata in quasi tutta Italia, soprattutto al Sud e nelle isole; promossa solo quella del Nord-Est trainata dal Veneto.

IL RAPPORTO: IN CITTA’ ARIA UN PO’ MENO INQUINATA

Nel 2019 migliora leggermente la qualità dell’aria nelle città rispetto all’anno precedente, ma restano valori critici che non sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti normativi in vigore. Lo dice il III Rapporto ‘MobilitAria 2020’ di Kyoto club e Cnr. A fronte di questa situazione, il rapporto avverte che il Decreto Rilancio appena licenziato dal Governo “si dimostra timido e insufficente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo torneranno ad invadere le nostre città dopo la ripartenza”.