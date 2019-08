Bibbiano, verifica a tappeto su tutti i servizi per minori in Emilia-Romagna

IRA LEGA-FDI: COMMISSIONE TECNICA È INUTILE

Una commissione “fatta frettolosamente per mettere una pezza”, che senza concentrarsi sui fatti di Bibbiano “se non proprio inutile, quantomeno sarà difficile che raggiunga dei risultati”. Lega, Fdi e M5s vanno all’attacco dell’organismo tecnico nominato dal governatore Stefano Bonaccini e chiamato ad analizzare il sistema dei affidi dei minori in Emilia-Romagna, a valle dell’inchiesta della Procura di Reggio Emilia sui servizi sociali in Val d’Enza. Il presidente Giuliano Limonta è stato ascoltato oggi dalla commissione d’inchiesta dell’Assemblea legislativa. E le sue parole non sono piaciute al centrodestra.

“La commissione tecnica farà una valutazione generale del sistema- afferma il leghista Massimiliano Pompignoli- ma non può prescindere dai fatti di Bibbiano. Vogliamo capire se quella è un’eccezione o la regola“. Incalza il capogruppo del Carroccio in Regione, Stefano Bargi. “Per scelta politica- attacca- la commissione tecnica dovrà evitare di scendere nello specifico degli affidi illeciti avvenuti in Val d’Enza. Di fatto, nulla più che una commissione chiamata a effettuare una verifica straordinaria rispetto al sistema affidi e verificare se presenti lacune oppure no. Si tratta di una cosa inaccettabile dal punto di vista politico e di poco rispetto nei confronti di quelle famiglie e di quei bambini che porteranno per tutta la vita le ferite di questa atroce vicenda”.

Sulla stessa linea il capogruppo Fdi, Michele Facci. “Al netto della presunzione d’innocenza- afferma- se non si parte dalle carte dell’inchiesta il lavoro della commissione, se non proprio inutile, sarà quantomeno più difficile”. Critico anche l’M5s. “Non si può prescindere da Bibbiano- afferma Silvia Piccinini- altrimenti la commissione tecnica sembra solo una pezza messa dopo l’inchiesta”. Per Raffaella Sensoli, vicepresidente della commissione d’inchiesta, Limonta “non è stato chiaro sul grado di approfondimento che farà sullo stato di salute dei nostri servizi di tutela minori. Ha però ribadito più volte che il proprio interlocutore è la Giunta e la sensazione è stata che si volesse smarcare dal collaborare ulteriormente con l’Assemblea legislativa”. Per questo, afferma Sensoli, “credo sia impellente la necessità di audire proprio il presidente di Regione, che ad oggi ha assunto anche la delega ai servizi sociali“.

Andrea Galli, capogruppo di Forza Italia, torna invece ad attaccare Pd e M5s. “Non possono guidare la commissione d’inchiesta- afferma- se dovesse formarsi un Governo giallorosso, l’ufficio di presidenza dovrebbe dimettersi e andrebbe rivotato, lasciando spazio al centrodestra. Non è garantita l’imparzialità, va scongiurato il pericolo di insabbiamento“.

Pd e Sinistra italiana, con Paolo Calvano e Igor Taruffi, rivendicano invece la decisione di trasmettere tutte le sedute della commissione in streaming. “Perché vogliamo massima serietà, rigore e trasparenza”, afferma il capogruppo SI. E il segretario dem aggiunge: “Il lavoro della magistratura va rispettato e se porterà alla conferma delle contestazioni di reato, definirà le giuste e opportune pene per i responsabili. In Assemblea legislativa, grazie al confronto con varie professionalità e competenze, cercheremo di capire come migliorare le tutele di minori e famiglie. Mi auguro vivamente che le strumentalizzazioni politiche restino fuori e non intralcino il lavoro che dobbiamo svolgere”.