Coronavirus, tutti con Bergamo. Decaro lancia idea: “Martedì bandiere a mezz’asta”

ROMA – “Martedì 31 alle 12 bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio osservato dai sindaci d’Italia con la fascia tricolore davanti al proprio Comune. Ci uniamo al presidente della Provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell’epidemia”. Lo propone il presidente dell’Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari.

SENSI: TUTTE LE CITTÀ ACCOLGANO APPELLO DECARO, TUTTI CON BERGAMO

“Mi auguro che tutti, tutte le città, tutte le istituzioni condividano l’appello di Antonio Decaro accanto a Bergamo, a Giorgio Gori e a tutta l’Italia che piange i suoi morti e non molla di un centimetro”. Così il deputato del Pd Filippo Sensi.

ANCI MARCHE: 31/3 BANDIERE MEZZ’ASTA IN TUTTI COMUNI

Dopo il Comune di Pesaro anche l’Anci Marche raccoglie l’appello del presidente nazionale dei Comuni italiani Antonio Decaro. Il presidente regionale, Maurizio Mangialardi, invita tutti i sindaci marchigiani ad issare nel proprio Municipio le bandiere a mezz’asta martedì 31 marzo.

“Viviamo un momento di grande difficoltà- scrive Mangialardi in una lettera indirizzata ai colleghi- in una situazione di estremo sconforto nel vederci privati anche della possibilità di stringere per l’ultima volta i nostri cari e dare loro una degna sepoltura. Chiedo di esporre le bandiere a mezz’asta martedì 31 marzo a mezzogiorno mentre il sindaco con fascia tricolore osservi un minuto di silenzio davanti al Municipio/Monumento ai caduti a nome di tutta la cittadinanza che sarà chiamata a farlo nella propria abitazione. Il raccoglimento sarà per tutti gli amici e concittadini che abbiamo perso a causa di questa terribile pandemia ed in modo particolare alle famiglie dei defunti a cui arrivi il nostro abbraccio virtuale”.

