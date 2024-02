Maltempo, a Reggio Emilia esonda torrente. Allagamenti a Livorno, frane in Liguria

di Mattia Caiulo, Carlandrea Poli e Simone D’Ambrosio

BOLOGNA – L’Italia sotto il maltempo: forti piogge cadono da ieri sera in buona parte dell’Italia settentrionale e centrale. Le regioni dove sono possibili criticità, in particolare pe rle condizioni dei fiumi, sono soprattutto il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Toscana. L’allerta in Veneto è rossa fino a domani per il livello di corso d’acqua e bacini. In Emilia-Romagna e Toscana l’allerta è arancione. Gialla invece per Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, parte di Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria, parte di Lazio e Sardegna. Intanto, le previsioni dicono che il maltempo continuerà almeno fino a tutta la giornata di oggi.

A REGGIO EMILIA ESONDA TORRENTE QUARESIMO, CC AL LAVORO

I carabinieri di Bibbiano e Cavriago sono intervenuti all’alba per l’esondazione del torrente Quaresimo che, a causa della pioggia caduta nella notte, ha invaso la strada provinciale 72 in via Ghiardo a Cavriago, al confine con il territorio del Comune di Reggio Emilia.

Si tratta di una zona di campagna e non sono state interessate abitazioni. Tuttavia è stato allertato il personale della Provincia di Reggio e il tratto stradale allagato è stato chiuso.

IN LIGURIA FRANE DIFFUSE, CRITICITÀ MAGGIORI A PIEVE E IN A10

Frane e smottamenti diffusi su tutto il territorio regionale. Sono gli effetti della pesante giornata di pioggia passata ieri in Liguria. Due le situazioni più critiche, seppure senza feriti. La prima a Pieve Ligure, dove il crollo di parte di un muro di contenimento su via Roma ha spezzato in due la parte alta e la parte basse del borgo del levante genovese, ieri pomeriggio: oltre un migliaio di persone ha potuto raggiungere casa solo a piedi e il Comune ha messo a disposizione un servizio navetta ai due estremi della frana per limitare la strada da percorrere senza mezzi. Evacuate alcune persone che hanno trovato sistemazione autonoma, mentre sono in corso i lavori da parte di Città metropolitana per riaprire la strada.

La seconda criticità riguarda l’autostrada A10 Genova-Savona, dove una frana, in parte fuoriuscita dalla rete paramassi, ieri sera ha costretto Aspi a chiudere il tratto tra Celle Ligure e Varazze, in direzione del capoluogo ligure: l’autostrada è stata riaperta stamattina attorno alle 5.30, ma su una sola corsia. Segnalati altri smottamenti nei comuni della Spezia, in località Campiglia, di Carasco a San Pietro di Sturla, di Mele e Santo Stefano di Magra. Ancora chiusa la statale del Turchino nei pressi del Gnocchetto. Intanto, l’allerta gialla per pioggia continua sul levante regionale fino alle 14 di oggi nei bacini piccoli e fino alle 18 nei bacini grandi e medi.

IN TOSCANA FORTI PIOGGE IN CORSO, ALLAGAMENTI A LIVORNO

Intense precipitazioni da questa notte in Toscana, dove per la parte occidentale della regione la protezione civile ha diramato un codice di allerta arancione valido per tutta la giornata. Il governatore Eugenio Giani sui social dà conto di alcuni allagamenti a Livorno e di precipitazioni attive su gran parte della Toscana, con cumulati di pioggia superiori ai 130 millimetri a Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca, e di 121 millimetri ad Equi Terme, frazione di Fivizzano (Massa Carrara).

“Rimangono alti i livelli in tutti i bacini delle zone oggetto di allerta, in particolare su quelli centro-settentrionali e costieri- spiega Giani- sopra il primo livello di guardia, al momento stabili, l’Ombrone pistoiese a Pistoia e Poggio a Caiano e il Bisenzio a Signa e Gamberame. Al secondo livello San Dalmazio a Pomarance. Al primo livello anche Cecina, Reno a Pracchia, Ozzeri, Freddana, Carrione, Era e Merse. Aumenti anche lungo l’asta dell’Arno ma al momento molto sotto il primo livello di guardia”. Le precipitazioni proseguiranno nelle prossime ore.

CHIUSA NEL PISANO STATALE TOSCO-ROMAGNOLA PER ALLAGAMENTO

A causa di un allagamento, la strada statale 67 Bis ‘Tosco Romagnola’, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in località Arnaccio (Pisa). È quanto riferisce, in una nota, la società Anas.

In mattinata, è stata invece riaperta la strada statale 439 ‘Sarzanese Valdera’, precentemente chiusa per ostacolo in carreggiata a Massarosa (Lucca) mentre sulla strada statale 62 ‘della Cisa’ è stato istituito il senso unico alternato regolato da movieri all’altezza della stazione di Caprigliola- Albiano (Massa Carrara). Sul posto, precisa ancora il comunicato della società del gruppo Fs, sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.