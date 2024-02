Pioggia, allerta rossa per i fiumi in Veneto: ecco quali sono a rischio

VENEZIA – Precipitazioni estese e persistenti associate ad un flusso umido da sud-sudest in quota sono in arrivo fino a mercoledì in Veneto. Tanto da far scattare allerte rosse e arancioni per alcuni fiumi. Stasera sono previste precipitazioni deboli o moderate ad iniziare dalle zone occidentali. Domani invece la fase più intensa, fa sapere la Regione. Le zone interessate dagli accumuli di precipitazione più consistenti (da abbondanti a molto abbondanti) saranno quelle prealpine e pedemontane, ma anche sulla pianura i quantitativi saranno significativi. Il limite delle nevicate sarà variabile: domani si porterà intorno a 1300-1600 metri fino ad assestarsi, mercoledì, intorno ai 1500-1800 metri. Sono attesi consistenti accumuli di neve oltre i 1500-1700 metri.

L’ALLERTA È VALIDA PER MARTEDÌ E TUTTO MERCOLEDÌ

Considerati i fenomeni previsti, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale dunque da domattima alle 8 a tutta la giornata di mercoledì lancia alcune allerte.

Per criticità idrogeologica sarà attiva la fase di “allarme” (rossa) nei bacini idrografici Piave Pedemontano (Belluno, Treviso) e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vicenza, Belluno, Treviso e Verona). Fase di “preallarme” (arancione) invece nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini (Verona) e Basso Brenta -Bacchiglione (Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Treviso e fase di “attenzione” (gialla) nei bacini Alto Piave (Belluno), Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Venezia, Treviso e Padova), Livenza, Lemene e Tagliamento (Venezia e Treviso).

Ancora per criticità idraulica “preallarme” (arancione) nei bacini Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vicenza, Belluno, Treviso e Verona) e Basso Brenta-Bacchiglione (Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso).

Fase di “attenzione” (gialla) nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini (Verona), Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Venezia, Treviso e Padova) e Livenza, Lemene e Tagliamento (Venezia e Treviso).

Infine per “vento forte” è stata dichiarata la fase operativa di “attenzione” sui rilievi occidentali e la pianura occidentale dalla mezzanotte di oggi a quella di domani.