Giorgia Meloni: “Le droghe fanno male tutte, senza distinzioni”

ROMA – “Le droghe fanno male tutte, non esistono distinzioni, chi dice una cosa diversa dice una menzogna. Dire che ci sono droghe che possono essere usate è un inganno”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Montecitorio alla ‘Giornata mondiale contro le droghe’.

“NEGLI SPINELLI DI OGGI PRINCIPIO ATTIVO ALTISSIMO”

Per Meloni “in uno spinello di oggi c’è una quantità di principio attivo enormemente più grande di quanto ce n’era in quelli di qualche decennio fa e si può definire leggera qualcosa che ha il 78% del principio attivo?”.

