Montagna, Comune Gressan approva accordo con Regione Vda per Pila-Couis

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Gressan (Aosta), 26 feb. – Il Consiglio comunale di Gressan ha analizzato e approvato il testo definitivo dell’accordo di programma con la Regione Valle d’Aosta e la Pila spa, società degli impianti di risalita della zona, per la sostituzione delle seggiovie Pila-Gorraz e Couis-Drink, mediante la realizzazione di una nuova telecabina tra Pila e la Platta de Grevon, con annesso punto di ristoro panoramico. “Questo tipo di iniziativa potrà, proprio per la tipologia di impianto e la struttura che sarà realizzata a monte, aumentare l’offerta turistica della nostra conca. Auspichiamo che questo attirerà numerosi visitatori sul nostro territorio non solo nella stagione estiva, ma anche negli altri periodi” ha evidenziato il sindaco, Michel Martinet.

