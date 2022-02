Dal Trentino aiuti a Kiev: “Non bastano i cuoricini su Facebook”

ROMA – “Stiamo preparando aiuti concreti, non voglio più cuoricini e faccine che piangono su Facebook. Stiamo raccogliendo cibo in scatola, coperte, abiti. La nostra gente ha bisogno di aiuto”. A parlare con l’agenzia Dire è Mary G., make-up artist ucraina che in Trentino Alto Adige si sta mobilitando con amici, connazionali presenti in Italia, grazie all’associazione culturale di ucraini in Trentino ‘Rasom’ ([email protected]). Molte altre le associazioni locali che si stanno unendo in queste ore e le istituzioni del territorio pronte ad attivarsi.

A Zaporoghye, città d’origine di Mary dove vive suo padre, è ancora tutto tranquillo, ma intanto suo fratello minore è partito volontario con l’esercito. “La Russia è un bugia costante, gli ucraini sono un popolo orgoglioso e stanno resistendo e combattendo fortemente – dice Mary – Sono orgogliosa del mio popolo. Domani alle 15 a Trento ci sarà una manifestazione. Mai avrei pensato – conclude – che saremmo diventati un Paese di profughi”.

