Berlusconi: “Giorno storico, per la prima volta ho visto code ai seggi”. E Meloni rimanda il voto

ROMA – “Ho votato. Ho fatto il mio dovere, come sempre, per il mio Paese. Per la prima volta, ho visto la fila ai seggi. Evviva la Democrazia. Evviva la libertà di scegliere. Forza, Italia! Continuiamo ad andare a votare fino alle 23!”. Lo scrive su twitter Silvio Berlusconi.

BERLUSCONI: “OGGI È UN GIORNO STORICO PER L’ITALIA”

“Oggi, è un giorno storico per l’Italia. Ti ricordo che sono candidato per il Senato della Repubblica nel collegio di Monza e in cinque collegi plurinominali in Campania, Piemonte, Lazio e Lombardia. Basterà crociare il simbolo di Forza Italia sulle due schede elettorali”. Lo scrive su twitter Silvio Berlusconi.

I giornalisti in attesa di Giorgia Meloni

CAOS DI GIORNALISTI AL SEGGIO, MELONI SPOSTA IL VOTO IN SERATA

Giorgia Meloni era attesa per le 11 al seggio della scuola Bachelet a Roma, ma ha deciso di rimandare ad un orario serale vista la situazione di tensione che si era creata al seggio. Ad aspettarla, infatti, c’erano molti giornalisti, fotografi e operatori. Troppi, per la presidente di seggio, che ha chiesto a tutti di uscire dalla stanza delle votazioni e attendere fuori. Delusione e stupore tra i cronisti, è intervenuto anche un agente della Polizia invitando tutti a uscire. La leader di Fratelli d’Italia, alla luce dell’accaduto, ha fatto sapere che andrà a votare poco prima della chiusura. In una nota, Fdi spiega: “Vista la presenza massiccia di operatori dell’informazione registrata questa mattina, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, voterà in serata a ridosso della chiusura delle urne per consentire ai cittadini iscritti al suo stesso seggio elettorale di poter esercitare il diritto di voto in tranquillità e senza subire disagi, assembramenti e rallentamenti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it