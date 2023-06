Forza Italia, Ronzulli: “Il presidente sarà Tajani”. Consiglio nazionale il 15 luglio

ROMA – Il Consiglio nazionale di Forza Italia sarà in programma il 15 luglio. Lo ha annunciato Antonio Tajani durante la riunione dei gruppi parlamentari del partito. Il nuovo tesoriere sarà Fabio Roscioli. Il presidente del partito, ha annunciato Licia Ronzulli a margine della riunione dei gruppi, sarà lo stesso Tajani: “Oggi pomeriggio ci sarà il Comitato di Presidenza che avvierà le pratiche per il Consiglio Nazionale. Ovviamente non penso di svelare un segreto, ma sarà Antonio Tajani ad avere onere e onore di guidarci“.

TAJANI: “RAFFORZIAMO IDENTITÀ, OTTIMIZZIAMO REGALO BERLUSCONI SU SONDAGGI”

“È un momento delicato e importante: rafforziamo la nostra identità, siamo il partito popolare europeo nel nostro paese, forti dei valori liberali che il presidente Silvio Berlusconi ci ha lasciato, punto di riferimento stabile della nostra azione politica”. Così, secondo quanto si apprende, Antonio Tajani alle riunione dei gruppi parlamentari di Forza Italia.

“In questa fase in preparazione delle Europee- aggiunge- dobbiamo essere fortemente protagonisti e ottimizzare l’ultimo regalo che il nostro presidente ci ha fatto, il balzo in avanti nei sondaggi, e trasformarlo in consenso consolidato. Questo si può fare lavorando insieme nell’interesse del paese e nell’interesse di Forza Italia, così come Silvio Berlusconi avrebbe voluto”.