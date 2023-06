Berlusconi, cancellato il murale di Palombo a Milano

MILANO – A soli due giorni dalla sua apparizione questa mattina addetti al decoro urbano hanno rimosso l’opera d’arte ‘Silvio Berlusconi, Self-Made Man’, il murale realizzato dall’artista ‘aleXsandro Palombo‘ in via Volturno davanti al civico 34, lo stabile dove Berlusconi è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo, e dove c’è ancora quel soggiorno che è stata la sua cameretta da letto dai 13 anni in poi.

L’opera era apparsa nel centro del quartiere Isola all’ombra dei grattacieli a pochi passi dal Bosco Verticale la mattina di martedì 27 giugno e in poche ore è divenuta virale sui social, diventando un’attrazione del quartiere, con un via vai continuo di moltissime persone accorse sul luogo per scattare foto e selfie.

Ieri mattina il murale era stato vandalizzato da ignoti con scritte offensive e ingiuriose, ma è stato prontamente protetto e ripulito dai residenti del quartiere. Questa mattina l’opera è stata del tutto cancellata con della vernice grigia, anche se sul muro “è ancora visibile l’ombra del ritratto del Cavaliere che ha resistito alla rimozione”.

