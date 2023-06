Ponte sullo stretto, Salvini: “Lavori partono la prossima estate”. L’idea di intitolarlo a Berlusconi

ROMA – “I cantieri per il Ponte sullo stretto di Messina partiranno la prossima estate.” Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini intervistato a 24 Mattino su Radio 24.

“Se tutto va come da tabella di marcia, ha spiegato, l’estate dell’anno prossimo potremmo fare il collegamento dal primo cantiere dopo 50 anni“. Alla domanda se quest’opera possa essere intitolata a Silvio Berlusconi, Salvini ha risposto “a me interessa farlo. A Berlusconi mi unisce un affetto straordinario. Ho letto dello stadio e dell’aeroporto. Del Ponte era un convinto sostenitore come la maggioranza degli italiani”.

