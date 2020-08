Migranti, Musumeci: “Roma non ha sgomberato hot spot e centri, tra qualche ora ci rivolgeremo alla magistratura”

PALERMO – “Il governo centrale, che ha avuto notificata la mia ordinanza non ha ritenuto di dovere dare disposizione alle forze dell’ordine per sgomberare i centri per migranti ma, al tempo stesso, nelle ultime 48 ore non ha impugnato il provvedimento: ci troviamo, quindi, davanti a una palese inosservanza e omissione. Fra qualche ora ci rivolgeremo alla magistratura”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una intervista a Sky Tg24.

“Il governo- prosegue Musimeci- avrebbe potuto dire: ‘entro otto giorni sgombereremo quei luoghi’. E invece tace, da 48 ore c’è il silenzio assoluto e anche questo è un problema di rispetto istituzionale“. E ancora: “Sono scadute le 48 ore di tempo – ha sottolineato Musumeci – e gli hotspot di Sicilia non sono stati liberati dalle forze dell’ordine: sarebbe servita una telefonata da Roma a Palermo e invece no, il silenzio”.

“SONO DUEMILA NEGLI HOTSPOT E CENTRI DELLA SICILIA”

“Il mio non era un ultimatum ma una ordinanza che ha ovviamente dei tempi di applicazione. Abbiamo dato 48 ore di tempo per potere liberare quei luoghi squallidi e consegnare i circa duemila esseri umani lì dentro e poterli ricollocare in altre parti d’Italia o, meglio ancora, negli Stati membri dell’Ue che in questo momento si girano dall’altra parte, perché sembra che il problema immigrazione debba riguardare soltanto la Sicilia”, ha detto ancora il presidente della Regione Siciliana a Sky Tg24. Per Musumeci in quelle strutture c’è “una situazione di promiscuità disarmante e irragionevole“.

