VIDEO | Migranti, Musumeci: “Se ordinanza non attuata andremo in Procura. Ci occupiamo di sanità, non di migranti”

PALERMO – “Cosa faremo allo scadere della mezzanotte? Se i soggetti che sono chiamati a dare attuazione all’ordinanza del presidente della Regione non dovessero farlo rimarrà solo una strada: quella di rivolgerci alla magistratura, scriveremo alla Procura della Repubblica poiché ci troveremo davanti a una palese omissione in un contesto di epidemia”. Lo ha detto il governatore siciliano, Nello Musumeci, a Catania, rispondendo nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare la propria ordinanza sullo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti.

“Se, invece, il governo dovesse impugnare l’ordinanza faremo valere le nostre ragioni, e il Viminale le sue, nelle sedi opportune”, ancora il presidente della Regione Siciliana. Musumeci ha poi descritto un terzo scenario: “Se il governo non dovesse scegliere queste due strade e dovesse venire incontro a una legittima richiesta può chiederci due, tre, cinque o otto giorni di tempo per trovare la possibilità di ricollocare i migranti e mettere i sigilli in tutti i centri di accoglienza dell’Isola, con buona pace di un certo ‘buonismo ipocrita’, e così porremo fine a questa indecorosa pagina”. Per Musumeci, quindi, la soluzione è quella di chiudere i centri: “Se non lo fanno loro lo faremo noi con i nostri uomini”, ha chiosato.

LEGGI ANCHE: Musumeci firma l’ordinanza: “Domani via i migranti dalla Sicilia”. Il Viminale: “Materia di competenza statale”

“MIA ORDINANZA SI OCCUPA DI SANITÀ, NON DI MIGRANTI”

“Il Viminale non può dire che ‘le Regioni non hanno competenza in materia di migranti’: questo lo sappiamo, anche perché se avessi potuto disporre di quella competenza io e il mio governo avremmo fatto ben altro. Nessuno contesta il fatto che la materia dell’immigrazione appartenga allo Stato, ma noi ci stiamo occupando di materia sanitaria e non di migranti”, afferma Musumeci, nel corso della conferenza stampa convocata a Catania per illustrare le modalità di attuazione della sua ordinanza. “Io sono soggetto attuatore per l’emergenza anti-Covid – ha ricordato -, ho il diritto-dovere di guardare a quello che avviene fuori e dentro gli hotspot? A meno che quei locali non siano zona franca”. E parlando della situazione all’interno delle strutture che accolgono i migranti nell’Isola: “Quella promiscuità disarmante è davvero un delitto e i nostri medici dicono che il numero dei migranti positivi cresce ogni giorno di più. Non stiamo facendo allarmismo – ha concluso il governatore siciliano -, stiamo rivendicando il diritto alla tutela della salute dei siciliani“.