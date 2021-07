Terza medaglia italiana a Tokyo 2020, Longo Borghini è bronzo per ciclismo femminile su strada

ROMA – Arriva la terza medaglia per la Nazionale italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo e l’argento di Luigi Samele nella prova individuale di sciabola, oggi è la volta di Elisa Longo Borghini che si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella prova di ciclismo su strada femminile, bissando il terzo posto a Rio 2016. Medaglia d’oro per l’austriaca Anna Kiesenhofer, che percorre i 137 kilometri del Musashinonomori Park-Fuji International Speedway in 3h52’45”. Argento per l’olandese Annemiek van Vleuten.

LEGGI ANCHE: Tokyo 2020, dove vedere le Olimpiadi Tokyo 2020, Vito Dell’Aquila è medaglia d’oro di taekwondo

Tokyo 2020, Samele argento nella sciabola: “Arrabbiato, è un peccato. Ci credevo”