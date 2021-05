Dopo il caso di Aurora Leone la proposta da Potenza: “Una partita tra amministratrici lucane”

POTENZA – Una partita di calcio al femminile. È la proposta della consigliera comunale della città di Potenza, Angela Blasi (Insieme per Bianca) e dell’assessora allo Sport, istruzione e cultura del Comune di Picerno, Carmela Marino, alle amministratrici e alle consigliere comunali della Basilicata. Una risposta al caso della Nazionale Cantanti, alle “incomprensibili e retrograde affermazioni del direttore Gianluca Pecchini – si legge in una nota stampa – nei confronti di Aurora Leone, che non fanno altro che sottolineare l’importanza di una vera rieducazione al valore della differenza. Noi donne non ci arrendiamo e occuperemo sempre tutti gli spazi che ci spettano senza temere reazioni che non fanno onore a una società che si ritenga civile”. L’invito è a non privarsi di “confronti costruttivi, nemmeno sui campi di calcio”.

Blasi e Marino ricordano che “la nazionale di calcio, oltre a riportare successi, ha ribadito che le ragazze possono fare ciò che più a loro piace fare e che lo sport è di tutte e tutti. Siamo donne e quindi giochiamo“, concludono.

