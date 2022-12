Frana a Maratea, dal governo in arrivo 3 milioni di euro

POTENZA – “Una buona notizia per la Basilicata: è stato approvato il mio emendamento per affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi che hanno colpito Maratea in questo autunno“. Lo scrive Vincenzo Amendola, deputato Pd, in un post su Facebook. La somma stanziata dal governo centrale è di 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

AMENDOLA: “SEGNALE PER LA COMUNITÀ, MA NON CI FERMIAMO QUI”

“In una legge di Bilancio che per colpa di una maggioranza confusa e litigiosa ha perso le coordinate di concretezza per il Paese, riusciamo a portare a casa un buon risultato – ha detto Amendola-. Per quanto ridimensionato negli importi, rappresenta un segnale per la nostra comunità. È insufficiente ma non ci fermiamo qui. Spingeremo – ha concluso – perché si affrontino in maniera strutturale le criticità denunciate dal territorio”.

CIFARELLI: “FRUTTO DI UN LAVORO SINERGICO E SILENZIOSO”

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento dell’onorevole Enzo Amendola – ha aggiunto il consigliere regionale del Pd in Basilicata, Roberto Cifarelli – che affronta con immediatezza le conseguenze degli eventi calamitosi che di recente hanno colpito la città di Maratea. Il lavoro sinergico e silenzioso ha dato buoni frutti seppure le risorse stanziate, 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, non siano ancora sufficienti per risolvere in modo definitivo il problema del dissesto idrogeologico che incombe su Maratea“.

Per Cifarelli quanto ottenuto “rappresenta comunque un indubbio segnale per la nostra comunità. Sul tema della fragilità dei nostri territori, e aggiungo dell’erosione costiera, l’impegno del Partito democratico non si fermerà qui, perché servono interventi strutturali“. Cifarelli ha poi annunciato iniziative del partito sul territorio attraverso l’interazione con associazioni, operatori di settore e organizzazioni datoriali.

