VIDEO | Lucha y Siesta, i manifestanti annunciano il rinvio del distacco delle utenze

ROMA – Nessun distacco delle utenze, per ora. A riferirlo al megafono durante il presidio è una delle attiviste della casa delle donne Lucha y Siesta, al Tuscolano di Roma, dove questa mattina alle 9 alcune donne si sono incatenate alla cancellata della struttura occupata per impedire che i tecnici di Acea togliessero la corrente allo stabile. Appresa la notizia, le due donne si sono liberate dalle catene annunciando però che il presidio permanente continuerà ad oltranza. Prevista per le 17 di oggi l’assemblea pubblica con gli attivisti.

CASU: “A FIANCO DELLA CASA, ISTITUZIONI INTERVENGANO”

“Oggi più che mai siamo al fianco di Lucha Y Siesta per difendere le donne e i bambini che vivono nella casa. Dal presidio al Campidoglio tutti mobilitati per chiedere alle istituzioni di intervenire: a Roma la luce di chi difende i diritti di tutte e di tutti non deve spegnersi!”. Lo afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu.