Ilaria Cucchi al sit-in di solidarietà a Lucha y Siesta: “Siamo qui per il fallimento delle Istituzioni”

ROMA – “Oggi sono qui per dare sostegno a una causa importante, la mia presenza qui oggi è per portare la mia voce in rappresentanza di coloro che purtroppo una voce non ce l’hanno. Se siamo qui oggi è per il fallimento delle Istituzioni, che di fatto abbandonano le vittime e gli ultimi. Le associazioni che si sostituiscono alla Stato poi vengono abbandonate”. A dirlo è la senatrice e vicepresidente della Commissione Giustizia Ilaria Cucchi, presente stamattina al sit in di Lucha y Siesta a Piazzale Clodio, davanti al Tribunale, in solidarietà alla presidente di Lucha y Siesta, denunciata da Atac per occupazione.



“Rivolgo un appello a tutti coloro che hanno il dovere di non abbandonare gli ultimi e le vittime e alla Regione Lazio perché vengano messe in essere tutte le procedure che servono a velocizzare la situazione. E rivolgo un appello a tutta la società civile, che si deve mobilitare”, ha aggiunto Cucchi. “La giustizia spesso è molto lenta. Io ho passato 13 anni, sono invecchiata, nelle aule di questo Tribunale. Ma la giustizia è fatta da uomini e io sono l’esempio vivente che la giustizia può funzionare ma sarebbe bello se non si dovesse più parlare di eroi”, ha concluso.

