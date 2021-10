Skyway Monte Bianco chiusa per manutenzione dal 3 al 25 novembre

AOSTA – La funivia del Monte Bianco Skyway, che collega Pontal d’Entrèves, a Courmayeur, con i 3.466 metri della Punta Helbronner, sul massiccio del Bianco, consentirà ancora ai visitatori dell’autunno valdostano di salire in quota fino a martedì 2 novembre. Da mercoledì 3 a giovedì 25 novembre rimarrà chiusa per consentire le manutenzioni annuali programmate. Riaprirà per la stagione invernale, tutti i giorni, da venerdì 26 novembre.