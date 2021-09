Lamorgese alla Camera sul femminicidio: “Aumento incredibile di questo crimine odioso”

ROMA – Il femminicidio è un “crimine odioso che possiamo combattere solo tutti insieme e in settembre c’è stato un aumento incredibile di questi fenomeni drammatici”. Lo dice la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo ad un convegno alla Camera sul tema. La ministra spiega che “nei primi 8 mesi ci sono stati 75 femminicidi. Tra agosto e settembre ce ne sono stati 11, un aumento incredibile”. E invita a “lavorare ulteriormente per combattere la cultura della violenza che affonda le proprie radici in una organizzazione patriarcale della società”.

“C’è l’esigenza prioritaria di ripensare le misure di prevenzione dei femminicidi – aggiunge – ed è importante l’introduzione di indennizzi da parte dello Stato, su cui si può pensare a interventi migliorativi”.