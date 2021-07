Tokyo 2020, Dell’Aquila in finale nel torneo di taekwondo: prima medaglia per l’Italia

TOKYO – Vito Dell’Aquila conquista la finale del torneo di taekwondo, categoria -58 kg di Tokyo 2020. L’azzurro ha battuto per 29 a 10 in semifinale l’argentino Lucas Lautaro Guzman. Alle 14.45 ora italiana, Dell’Aquila affronterà per la medaglia d’oro il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi.

CANOTTAGGIO, ITALIA IN FINALE CON IL 4 SENZA

È nella finale dei Giochi di Tokyo 2020 il Quattro senza maschile formato da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Bruno Rossetti e Giuseppe Vicino. Gli Azzurri hanno chiuso la batteria dietro all’equipaggio britannico. Al ‘Sea Forest Waterway’ Aisha Rocek e Kiri Tontodonati portano invece il Due senza azzurro in semifinale A/B con il terzo posto in gara. Semifinale anche al maschile, con Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo che chiudono la propria heat al secondo posto, dietro all’Australia. Stesso percorso per Federica Cesarini e Valentina Rodini nel Due di coppia pesi leggeri, seconde dietro la Francia e in semifinale A/B. Passano il turno anche Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, che portano il Due di coppia pesi leggeri italiano in semifinale A/B grazie alla seconda posizione in batteria alle spalle della Germania.

(Ph da Fb Italia Team)