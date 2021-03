Zaia sperimenta le vaccinazioni con libero accesso domenica a Treviso

VENEZIA – Domenica in tutti e quattro i punti vaccinali della Ulss 2 Marca trevigiana i nati nel 1936 potranno essere vaccinati contro il Covid con libero accesso, con indicazione di fascia oraria in base al mese di nascita. Lo annuncia il presidente della Regione Veneto Luca Zaia oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. In sostanza, ci sarà un avviso pubblico per tutti i nati nel 1936 della provincia di Treviso, “quasi 4.800” persone, che si potranno presentare nei centri vaccinali della Ulss 2 all’orario riservato al proprio mese di nascita. Si tratta di una sperimentazione, chiarisce Zaia, “che se funziona poi mi auguro sia estesa anche alle altre Ulss”.

