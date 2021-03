Una guida ‘social’ ai musei cittadini per i 1600 anni di Venezia

VENEZIA – In occasione delle celebrazioni per i 1.600 anni dalla fondazione di Venezia, nasce ‘Dorsoduro Museum Mile’, un percorso culturale social che riunisce Gallerie dell’Accademia, Galleria di Palazzo Cini, Collezione Peggy Guggenheim e Punta della Dogana, con gli hashtag #DDMM1600 e #Walkthemile.

In sostanza, ogni primo giovedì del mese, i quattro musei pubblicheranno sui rispettivi canali social un post dedicato a uno tra cinque macro temi: architettura; fondatori; artisti veneziani/veneti in collezione; opere in collezione legate alla città di Venezia; gioielli della sede. Ogni istituzione declinerà la tematica rispetto alla propria storia e identità. Ad ogni tema saranno dedicati due post, per un totale di 12 post per ogni istituzione, compresi il post di lancio e quello di chiusura, rivelati nel corso dei 12 mesi. I singoli post serviranno poi a formare cinque guide di Instagram – una per ogni macro-tema – ‘Venezia 1600. I diari del miglio’ che aggregheranno tutti i post delle quattro istituzioni e che ogni istituzione condividerà sul proprio account.

