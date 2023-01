NAPOLI – “È la nuova moda che sta spopolando tragicamente in questi giorni. Persone che vanno in giro indossando l’outfit di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso catturato in questa settimana dopo trenta anni di latitanza. Addirittura un commerciante napoletano fa video promozionali promuovendo il ‘Messina Denaro Style‘. Sono tanti i negozi che, stando alle segnalazioni, avrebbero messo in vendita i vari capi di abbigliamento per assomigliare a Messina Denaro. Alcuni stanno promuovendo capi simili anche per bambini“. A sostenerlo Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, e il conduttore de ‘la Radiazza’ Gianni Simioli, che alla loro nota-denuncia inseriscono un link al post alla pagina Facebook del parlamentare partenopeo con un video di TikTok che attesta la vendita promozionale di un capospalla, simile al montone indossato dall’ex primula rossa di Cosa nostra nel giorno del suo arresto a Palermo.

“Un fenomeno aberrante – ancora Borrelli e Simioli – che fa accapponare la pelle. Come si può solo pensare di imitare o idolatrare un boss sanguinario che ha causato la morte di centinaia di persone compresi i bambini? Una mancanza di rispetto verso tutte le vittime della mafia e le loro famiglie. Quello che dovrebbe essere un motivo di vergogna, diventa invece tendenza, è assurdo“.

LEGGI ANCHE: Chi è Matteo Messina Denaro? In due minuti tutto quello che c’è da sapere sul boss di Cosa Nostra

Un caso che, però, per Borrelli e Simioli “fa capire come mai il boss è rimasto nascosto nella sua Sicilia per decenni senza mai essere individuato, coperto da una fetta di popolazione che sostiene a spada tratta la mafia e la criminalità organizzata in generale. L’ennesima vergogna a cui siamo costretti ad assistere. I commercianti che abbiamo contattato si sono giustificati affermando che il boss fa tendenza e vende come tanti criminali prima di lui. Le vittime e gli eroi come Falcone, Borsellino o Giancarlo Siani – concludono – invece non hanno mai fatto tendenza. Una tragedia sociale”.

LEGGI ANCHE: Il parroco di Campobello: “Sbagliato parlare di omertà, nessuno pensava che il boss fosse qui”

IL NEGOZIANTE SI SCUSA

Dopo la denuncia di Borrelli e Simioli, lo stesso negoziante ha cancellato il video da TikTok e ne ha pubblicato un altro per scusarsi. “Ci abbiamo un po’ scherzato sopra. Io mi scuso con tutte le persone che si sono sentite offese, noi siamo sempre dalla parte dello Stato. Io non credevo di avere questo rimbalzo negativo. È stato un video ironico, fatto con spensieratezza e senza cattiveria. Sono molto dispiaciuto dell’accaduto”.