A Cartabianca Pif sbotta: “Hanno sbagliato ad arrestare Messina Denaro? Ma vaff…”

ROMA – A Cartabianca si parla di Matteo Messina Denaro, ma i commenti dei compaesani del boss mafioso, da poco arrestato, non piacciono a Pif. “Per trent’anni c’hanno mangiato tutti, dopo trent’anni questo non è più buono? È stato sempre qua. Hanno fatto un errore ad arrestarlo“, dichiara un signore di Castelvetrano in un video servizio e Pif sbotta: “Hanno sbagliato ad arrestarlo? Ma vaff…..” il commento dell’ex Iena.

“Ti farei vedere la foto della bambina morta Firenze. Ste persone mi fanno più schifo del mafioso. Mi dica nome e cognome di questo signore qua, che gli dico vaff…… querelami. Sei senza dignità. Non ci sono giustificazioni. Io non ho paura del mafioso, io ho paura di questo signore qua, che sicuramente non è mafioso, ma fa più paura dei mafiosi. Se siamo in questa situazione è colpa di persone come lui”, aggiunge. “Una volta aveva un senso negare. Quando negli Anni 70 andavi dal vicino di casa di Totò Riina, cosa doveva dire? Non partiva da lì la lotta alla mafia. Ma nel 2023 quando un signore dice ‘hanno sbagliato ad arrestarlo’, dire vaff….. Non è possibile nel 2023”, sentenzia Pif.

