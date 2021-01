Delrio apre a Renzi: “Ma la grazia va conquistata”

ROMA – “Non è l’ora di vendette e di rancori, di personalismi. Non si può essere leader politici senza riuscire a guardare il Paese che soffre“. Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, in una intervista ad ‘Avvenire’, apre a Renzi. “Avviare la crisi è stato un grave errore. Ora va ricostruito un clima di fiducia e collaborazione”. Anche con Iv? “La frattura è stata procurata da loro. La ferita ancora sanguina, da medico so che c’è ancora bisogno di tempo per rimarginarla. Io, per natura e per la mia storia culturale, non sono mai per veti definitivi“, sottolinea. “I cristiani sanno che non si può pensare che la grazia sia a buon mercato: la grazia viene anche conquistata con la sequela. Tornando alla politica- spiega- non è che non siamo capaci di scorgere i fatti nuovi, come la nota dei parlamentari di Iv; ma prima ci vorranno tempo e fatti che ricostruiscano fiducia. E sgomberare il campo dai narcisismi che, come ha ricordato il professor Becchetti su ‘Avvenire’, impediscono di vedere il bene comune“.

