‘Boris 4’ alla Festa di Roma: “Siamo boomer davanti alle piattaforme”

ROMA – Oggi alla Festa del Cinema di Roma la quarta stagione di una serie cult che tutti stavano aspettando. I primi due episodi di ‘Boris 4’ e il suo cast sono stati accolti nella sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone da applausi, grandi risate, affetto e urla di gioia. Ma anche tanta malinconia per la mancanza di chi non c’è più, come lo sceneggiatore e regista Mattia Torre e gli attori Roberta Fiorentini (interprete di Italia) e Arnaldo Ninchi. “Non abbiamo avuto la sensazione che Mattia non ci fosse, è stato sempre con noi, abbiamo sentito la sua presenza. La sensazione è stata quella di lavorare in 3. A volte pensavamo a come avrebbe cazzeggiato Mattia sul set”, hanno raccontato gli storici registi e sceneggiatori Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico.

LA TRAMA DI ‘BORIS 4’

Dopo tre stagioni e un film, ‘Boris 4’ torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Questa volta il regista René Ferretti (Francesco Pannofino), archiviata la serie ‘Gli occhi del cuore’, è alla regia de ‘Vita di Gesù’, nata dall’idea di Stanis (Pietro Sermonti) che interpreta il protagonista pur avendo superato i 33 anni già da un pezzo. Nei panni di Maria c’è Corinna (Carolina Crescentini), non solo attrice ma anche produttrice con la sua SNIP (So Not Italian Production). Questa volta, però, non basta uno “smarmella tutto” per soddisfare il pubblico. I personaggi devono tener conto dell’impatto dei social, dell’importanza di rispettare dei codici di comportamento sul set (come il rispetto delle minoranze), e, sopra ogni cosa, l’algoritmo di una piattaforma internazionale a cui spetta l’ultima parola, come chiedere di inserire una storia teen nella serie e attori di varie culture.

PANNOFINO: SE BORIS NON GRAFFIA NON È BORIS



“Quando la serie era su Fox facevamo satira sulla tv generalista, come la Rai. Ora Disney+ ci ha lasciato piena libertà. La sfida è stata quella di riuscire a essere graffianti con la nostra satira verso le piattaforme senza essere piacioni. Disney ha creduto alla nostra bontà di fare satira sulle piattaforme”, ha detto il produttore Lorenzo Mieli di The Apartment. “L’intelligenza della Disney è che si fa prendere in giro a casa sua. Se Boris non graffia non è Boris. Questo show è una vera gioia. Nella carriera è difficile avere un personaggio bello come René Ferretti”, ha detto Pannofino in collegamento. L’attore è impegnato in teatro, ma domani sfilerà sul red carpet insieme a tutto il cast per la premiere aperta al pubblico. “In questa stagione abbiamo cambiato tutto per non cambiare niente, ina soluzione gattopardesca. Per esempio Corinna e Stanis si sono sposati ma continuano a non sopportarsi. ‘Boris’ è sempre lo stesso ma non poteva sottrarsi alla realtà di oggi”, hanno detto i registi e sceneggiatori. Durante la pandemia “mi sono riappassionata alla serie da fan. L’ho rivisto tutto. I personaggi che vediamo nella nuova stagione sono dei boomer che arrancano davanti alle novità e alla tecnologia. Prima maestri della m**da (con ‘Gli Occhi del cuore’, ndr) ora devono confrontarsi con qualcosa di nuovo”, ha detto Caterina Guzzanti (nella serie interpreta l’aiuto regista di Ferretti). Biascica, infatti, “non ha capito cosa siano le piattaforme, pensa che siano delle forme geometriche”, ha detto Calabresi. In questa nuova stagione “tornerà Mariano. Prima era uno psicopatico triste, ora di successo. Non poteva mancare nella vita di Gesù”, ha dichiarato Corrado Guzzanti.



IL CAST

Nel cast anche: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Giordano De Plano, Alberto Di Stasio, Angelica Leo, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Jerri Mastrodomenico, Lucio Patanè, Cristina Pellegrino, Maurizio Pepe, Edoardo Pesce, Giuseppe Piromalli, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo De Ruggieri, Andrea Sartoretti, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi. ‘Boris 4’ non è ancora uscita e si parla già di una quinta. “Ci sarà? Dipende se piacerà o no la quarta”, ha detto Ciarrapico.

