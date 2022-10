Alla Festa del cinema di Roma orecchiette pugliesi preparate dal vivo, pucce e panzerotti

BARI – La tradizione culinaria della Puglia torna protagonista alla Festa del cinema di Roma, prevista dal 13 al 23 ottobre prossimi, con “Foodopolis”, la città del gusto allestita da Noao srl, società di consulenza, eventi e servizi di promozione enogastronomica, con basi in Puglia e nel Lazio.

Per undici giorni i visitatori potranno assaporare cibi pugliesi in un luna park del gusto di circa 900 metri quadrati. Per l’occasione saranno preparate live orecchiette, panzerotti, focacce, pucce e caciocavallo impiccato. Non mancherà il drink bar in cui si sorseggeranno gin autoctoni pugliesi, come il gin Gina, e il Pugliarello, liquore artigianale derivato dalle foglie d’ulivo.

Foodopolis ospiterà anche la mostra dell’artista pugliese Francesco Ferrulli ideatore dell’innovativo “Contornismo Metafisico”, oltre a Pierpaolo Gaballo, illustratore e graphic designer leccese che firma anche collezioni di piatti unici in ceramica, illustrati a mano.

