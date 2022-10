Boris 4, anticipazioni dei primi episodi

ROMA – Renè Ferretti è pronto a tornare insieme alla sua squadra. Finalmente i tantissimi fan della serie cult ‘Boris’, dopo oltre 10 anni di attesa, potranno rivedere i loro beniamini tornare sul set, alle prese con una nuova avventura audiovisiva. Tra due giorni sbarca infatti sulla piattaforma Disney Plus ‘Boris 4′.

Ci sono (quasi) tutti, dal ‘divo’ Stanis La Rochelle alla ‘cagna’ maledetta Corinna, passando per il direttore della fotografia Duccio e il capo elettricista Biascica. A mancare è la segretaria di edizione Itala, interpretata da Roberta Fiorentini. L’attrice è scomparsa nel 2019. Al suo personaggio, che morirà anche nella serie, verrà però reso omaggio nel primo episodio della nuova stagione con un funerale sui generis.

‘BORIS 4’, ANTICIPAZIONI DEI PRIMI DUE EPISODI

La squadra de ‘Gli occhi del cuore’ è pronta a tornare a lavorare insieme su un nuovo progetto: ‘La vita di Gesù’. L’idea è dI Stanis che non solo vestirà i panni del protagonista, notoriamente morto a 33 anni quando lui ne ha 50, ma anche quelli di produttore, con la sua SNIP (So Not Italian Production). Stanis l’ha fondata con Corinna, che (colpo di scena) da qualche anno è anche sua moglie.

Coproduttore e organizzatore è Lopez, che, prenderà momentaneamente il posto di Sergio Vannucci, finito dietro le sbarre. In pensione dalla Rete, Lopez si è reinventato produttore con la sua QQQ (Qualità, Qualità, Qualità). Per realizzare il progetto c’è però bisogno del lock (l’approvazione nrd) di una piattaforma americana pronta ad investire su ‘La vita di Gesù’. Ciò permetterebbe a Corinna di recuperare 300mila euro dei soldi persi insieme a Stanis realizzando un Gengis Khan fallimentare.

Ad aiutarli sarà l’ex stagista Alessandro, diventato ‘un pezzo grosso’ all’interno del colosso statunitense. Diverse sono le richieste necessarie per soddisfare l’algoritmo che può sbloccare il lock: innanzitutto il ghost – il fantasma, dramma del personaggio principale-, poi la storia teen e infine la diversità. L’impresa non è semplice, ma grazie all’aiuto di un biblista e derubando Renè di un suo soggetto, i tre sceneggiatori riusciranno nell’impresa e otterranno il lock della piattaforma.

Ora però c’è un altro problema. Corinna vuole interpretare la Madonna, ruolo che gli permetterebbe di rientrare della somma persa nel precedente progetto. Stanis e Ferretti però pensano che non sia adatta e provano a farla fuori con la tecnica de ‘La bambina e il capitano’: faranno in modo che le riprese con Corinna come protagonista siano talmente brutte da indurre la piattaforma a bocciare l’attrice, ma non il progetto. Il piano ‘smarmella tutto’ fallisce però a causa dello ‘schiavo’ Lorenzo, a cui Corinna ha promesso dei soldi in cambio di inquadrature perfette.

Intanto tutta la troupe deve fare i conti con la nuova politica sul linguaggio inclusivo e il rispetto dei subalterni impartita dall’azienda. A trovarsi particolarmente in difficoltà sarà Biascica, protagonista di momenti esilaranti in cui insulterà i suoi collaboratori utilizzando il neutro.

