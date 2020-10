Salvini e le prossime misure: “Il governo non faccia da solo, sediamoci a un tavolo”

ROMA – Il governo non decida da solo le prossime misure per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus. Lo chiede il leader della Lega Matteo Salvini, in un messaggio al Festival del Lavoro, dicendo: “Non fate da soli, mettiamoci intorno a un tavolo, Lega e centrodestra rappresentano la maggioranza degli italiani e si fanno da sempre portavoce del mondo produttivo, dobbiamo essere tempestivi per mettere in rete le idee migliori e applicarle tempestivamente”. E ancora, prosegue Salvini: “Il governo deve semplificare e partire dagli errori commessi per dare soluzioni che facciano convivere le esigenze delle imprese, che hanno subito danni gravissimi e di cui deve essere garantita la sopravvivenza, e dei lavoratori: sulla cassa integrazione e sugli altri ammortizzatori, su tirocini e apprendistati, sui voucher, sullo smart-working (che non può trasformarsi in un “no working”), sul blocco dei licenziamenti”.

LEGGI ANCHE: Salvini-Berlusconi-Meloni: “Il governo non ascolta, così non va”

Quanto al Festival del Lavoro, questo il messaggio del leader della Lega ai partecipanti: “Anche quest’anno, purtroppo in remoto, non potevo mancare a questo appuntamento. Voglio dire grazie alle decine di migliaia di Consulenti del Lavoro che hanno avuto sulle spalle un fardello incredibile, dovuto soprattutto alla complicazione”.