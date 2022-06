Maturità, oggi è il giorno della seconda prova preparata dai singoli istituti

ROMA – Dopo la prima prova scritta nazionale di ieri, per i circa 500mila maturandi oggi è il giorno della seconda prova, quest’anno diversa per ciascun indirizzo. La seconda prova avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Ad esempio, lingua e cultura latina per il liceo classico; matematica per lo scientifico; economia aziendale per l’Istituto Tecnico settore economico, indirizzo ‘Amministrazione, finanza e marketing’; igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto Professionale, settore Servizi, indirizzo ‘Servizi socio-sanitari’.

La predisposizione della seconda prova quest’anno è affidata ai singoli istituti, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria. I docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle commissioni d’Esame di ciascuna scuola, hanno elaborato nei giorni scorsi tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe. Tra queste proposte oggi è stata sorteggiata una traccia, che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda prova. La seconda prova ha un valore massimo di 10 punti.

