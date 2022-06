All’istituto Ferrari di Maranello manca la luce: rinviata la seconda prova della maturità

MODENA – All’istituto Ferrari di Maranello, la seconda prova degli esami di maturità è stata posticipata a domani, venerdì 24 giugno, a causa del guasto alla rete di media tensione di Enel che ha comportato, nelle scorse ore, l’interruzione della corrente elettrica in vaste aree del Comune, interessando anche l’istituto superiore.

LEGGI ANCHE: Maturità, studenti soddisfatti dopo la prima prova: “Tracce interessanti”. Ecco le più scelte

Dalle prime ore della mattinata di oggi, la corrente elettrica all’istituto è stata ripristinata, informa la Provincia i cui tecnici hanno effettuato un sopralluogo nella scuola per verificare l’integrità degli impianti, che domani potrà quindi accogliere i 106 maturandi per la seconda prova d’esame. La Provincia aveva comunque valutato soluzioni alternative, in caso di prolungamento del guasto, eventualmente spostando la sede dell’esame in un altro istituto, così da poter assicurare il corretto svolgimento della prova.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it