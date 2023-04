Il Comune di Aosta rilancia il bando per la co-progettazione del Palaindoor e del campo Tesolin

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 23 apr. – Il Comune di Aosta ci riprova e rilancia l’avviso di co-progettazione rivolto agli enti del Terzo settore per la riqualificazione e la gestione del Palaindoor Marco Acerbi e del campo di atletica Ettore Tesolin. “Avevamo già indetto un primo bando a dicembre ma avevamo raccolto solo una domanda che non rispettava i requisiti richiesti- spiega alla ‘Dire’ l’assessora comunale allo Sport Alina Sapinet-. Ora ci riproviamo”. L’avviso è pubblicato nell’Albo pretorio del sito internet comunale e punta a individuare dei soggetti del Terzo settore con cui stringere un accordo di co-progettazione per la definizione e la realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento nelle due strutture.

Le domande devono essere presentate entro le 12 del prossimo 22 maggio. La manifestazione di interesse è rivolta esclusivamente agli enti del Terzo settore, in qualsiasi forma (individuale, raggruppati o consorziati), che abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo della conduzione di servizi e progetti nel settore dello Sport e delle politiche giovanili. L’accordo avrà una durata di quattro anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro, e il suo valore complessivo è di 1,3 milioni per il quadriennio, destinati a raddoppiare in caso di rinnovo. “L’attività di co-progettazione riguarda, in primis, i locali immediatamente disponibili e poi quelli che si renderanno via via tali in base allo stato di avanzamento delle opere”, si legge in una nota del Comune.

L’amministrazione spiega poi che “sono in previsione lavori di rifacimento e di adeguamento della pista del campo di atletica Tesolin, che renderanno gli spazi non agibili per il tempo necessario all’esecuzione delle opere oggetto del progetto di fattibilità tecnico-economica cofinanziato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta”. La selezione, a seguito di graduatoria, sarà effettuata da una commissione tecnica sulla base dei criteri relativi alla proposta progettuale (massimo 85 punti) e all’offerta economica (massimo 15 punti) con un punteggio massimo attribuibile di 100.