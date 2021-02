Goma, atterrato aereo che riporterà in Italia salme di Attanasio e Iacovacci

ROMA – L’aereo dell’Aeronautica militare italiana è atterrato all’aeroporto di Goma per riportare in Italia le spoglie dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi ieri in un assalto armato mentre attraversavano il Parco nazionale del Virunga, nell’est della Repubblica democratica del Congo. Lo confermano fonti di stampa locali.

LEGGI ANCHE: R.D. Congo, attacco contro convoglio Onu: morti ambasciatore italiano e un carabiniere

Attanasio voleva una vettura blindata, aveva appena chiuso la gara

Congo, padre Bordignon: “Ieri a messa con Attanasio, era un fratello”