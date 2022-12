Tg Cultura, edizione del 22 dicembre 2022

OSCAR 2023, ANNUNCIATE LE SHORTLIST

Sono state annunciate le shortlist, le liste ristrette dei candidati che concorrono per la nomination agli Oscar 2023. ‘Nostalgia’ di Mario Martone non c’è l’ha fatta. Il film con Pierfrancesco Favino era in corsa per Miglior film straniero. Per questa categoria sono ancora ‘in gioco’, tra i tanti, per l’Argentina ‘Argentina, 1985’, per la Francia ‘Saint Omer’, per il Messico ‘Bardo, la cronaca falsa di alcune verità’ di Alejandro González Iñárritu , per il Belgio ‘Close’ e per la Polonia ‘Eo’, in cui recita Lorenzo Zurzolo. Soddisfazione per Alice Rohrwacher con ‘Le pupille’, disponibile su Disney+, entrato nella shortlist dei 15 migliori cortometraggi live action. Le candidature saranno annunciate il 24 gennaio. Le ambite statuette saranno consegnate il 12 marzo.

ARRIVA L’INDENNITÀ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

La cultura è ‘rientrata’ nella Manovra. Con il provvedimento approvato è stata fatta rientrare la tanto attesa indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. In Commissione alla Camera è stato approvato un emendamento a firma di Matteo Orfini con cui il Pd integra con 60 milioni il fondo. “La battaglia va avanti, adesso servono subito i decreti attuativi”, ha dichiarato il senatore del Pd Francesco Verducci, tra i promotori del disegno di legge. “Un primo passo per contrastare i tagli del governo alla cultura”, ha commentato su Twitter il senatore Dario Franceschini, ex ministro della Cultura.

IL MONDO DELLA CULTURA PIANGE ALBERTO ASOR ROSA

È morto a Roma Alberto Asor Rosa, uno dei massimi esperti della letteratura italiana. Era malato da tempo. Saggista, critico letterario e politico italiano, Asor Rosa aveva 89 anni. Nato nella capitale il 23 settembre del 1933 in una famiglia di piccola borghesia, ha insegnato letteratura italiana all’Università La Sapienza. Dal 1982 al 1991 ha diretto la Letteratura italiana Einaudi e tra il 1979 e il 1980 è stato deputato del Partito Comunista Italiano (Pci). Tra i suoi libri in stile narrativo sono da ricordare ‘L’alba di un mondo nuovo’, ‘Storie di animali e altri viventi’, ‘Assunta e Alessandro’, ‘I racconti dell’errore’ e ‘Amori sospesi’.

BALENA GIULIANA, IL CANTIERE DI RESTAURO APRE LE SUE PORTE

Sarà aperto al pubblico a partire dal 23 dicembre l’allestimento ‘Giuliana degli Abissi’, cantiere di restauro del fossile della balena Giuliana al Museo archeologico nazionale Domenico Ridola di Matera. Il progetto, a cura di Annamaria Mauro e Laura D’Esposito, è dedicato al fossile scoperto nel 2006 sulle sponde del lago di San Giuliano, a 8 chilometri da Matera. L’allestimento racconta la storia del cetaceo che, con i suoi 26 metri di lunghezza, risulta essere uno dei più grandi fossili di balena mai rinvenuti. Il percorso espositivo si compone di diverse sale: una dedicata alla scoperta e alle fasi del difficile recupero, e una projection mapping, che accompagnerà i visitatori in un viaggio immersivo. In una delle sale sarà presente un monitor attraverso cui il visitatore potrà seguire i lavori in corso nel laboratorio di restauro del fossile.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it