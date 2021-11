Guerini: “La minaccia del terrorismo è sempre presente. Africa attenzionata”

Di Nicolò Rubeis

MILANO – “La minaccia terroristica è sempre presente, sicuramente l’epilogo in Afghanistan ha potuto lanciare anche un messaggio alla rete globale del terrorismo presente in altre realtà. Guardiamo con particolare attenzione alle dinamiche della minaccia terroristica soprattutto in Africa“. Il monito arriva dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, oggi a Rho (Milano) per visitare la fiera sulla sicurezza.

“C’è un’attenzione della comunità internazionale e un impegno sul fronte del contrasto e della costruzione di maggiori capacità delle forze armate di sicurezza locali nei Paesi in cui questa minaccia è presente”, continua il ministro. “Si sta agendo sia sotto il profilo dell’impegno delle organizzazioni internazionali di riferimento, sia nell’attività di addestramento delle forze armate di sicurezza locale“. Il tutto, conclude Guerini, per arginare una minaccia, come quella terroristica, “che ci deve vedere sempre molto attenti sia sotto il profilo delle analisi sia delle misure”.

