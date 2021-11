Di Maio ancora minacciato dall’Isis. La sua foto in una rivista dello Stato islamico

ROMA – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio finisce di nuovo nel mirino dell’Isis. Sulla rivista dello Stato islamico, ‘Al Naba’, è stato pubblicato un articolo intimidatorio nei confronti del titolare della Farnesina, ritratto in una foto insieme al Segretario di Stato statunitense, Anthony Blinken, in occasione della riunione ministeriale anti-Daesh svoltasi a Roma lo scorso 28 giugno.

LA SOLIDARIETÀ DELLA POLITICA

A Di Maio, che già in estate era stato minacciato dall’Isis, è arrivata la solidarietà del mondo politico. Il presidente del Copasir, il senatore Adolfo Urso, scrive: “Piena solidarietà al ministro degli Esteri Di Maio oggi vittima di un grave messaggio intimidatorio da parte della rivista dell’Isis, ‘Al Naba’. Si tratta del secondo episodio a distanza di quattro mesi anche se con modalità differente e per questo più preoccupanti nei confronti di chi ha la titolarità della politica estera del Paese. Proprio nelle scorse settimane il Copasir ha richiamato in una Relazione al Parlamento sul pericolo jihadista e in particolare sui processi di radicalizzazione dei cosiddetti lupi solitari. Episodi come questi confermano che la soglia di attenzione deve rimanere molto alta, e che in particolare bisogna agire sul lato della prevenzione e del costante monitoraggio delle minacce e di quei fenomeni di radicalizzazione che sempre più spesso alimentano atti terroristici”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, su Twitter fa sapere che “l’Italia non arretrerà di un centimetro nella sua lotta al terrorismo internazionale. Le minacce dell’Isis al ministro Di Maio sono minacce a tutta la nostra comunità. A lui la vicinanza mia e di tutta Montecitorio”.

CONTE: “NON ABBIAMO PAURA, CHI TOCCA LUIGI TOCCA TUTTI NOI”

“Sono vicino a Luigi Di Maio per le nuove, gravissime minacce ricevute dai terroristi Isis. Non ci fanno paura: il suo impegno, al servizio del Paese e della stabilità internazionale, non sarà scalfito da atti intimidatori. Chi tocca Luigi tocca ognuno di noi”. Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Dal fronte pentastellato, è arrivata anche una nota dei deputati M5S in commissione Affari esteri alla Camera: “Le minacce dell’Isis non scalfiranno l’impegno del ministro Di Maio, esattamente come è già successo nei mesi scorsi. Purtroppo, il ministro non è nuovo a questo tipo di attacchi ma siamo certi che continuerà nel suo prezioso lavoro senza lasciarsi impensierire dalle vigliacche intimidazioni di cui è ormai costantemente bersaglio. Siamo vicini a Di Maio, al quale vogliamo esprimere, ancora una volta, tutta la nostra solidarietà”.