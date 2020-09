Comunali Campania, Di Maio: “M5s in coalizione o vince o va al ballottaggio”

NAPOLI – “In queste ore c’e’ chi alle Comunali aveva provato a mettere insieme coalizioni. Coloro che le hanno messe insieme stanno andando ai ballottaggi o hanno vinto al primo turno. A Giugliano andiamo al ballottaggio, a Caivano abbiamo vinto al primo turno, a Pomigliano d’Arco andiamo al ballottaggio da primi”. Lo dice in una diretta Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferendosi alle elezioni comunali nei tre comuni della provincia di Napoli dove Pd e M5s corrono in coalizione. Di Maio ha riferito che il Movimento 5 Stelle sara’ al ballottaggio anche ad Ariano Irpino (Avellino). “Sono tutti Comuni – aggiunge – in cui i nostri gruppi sul territorio hanno deciso di aggregare liste civiche e-o forze politiche tradizionali del territorio. Io da stasera sono in tutti i territori per sostenerli”. Di Maio parla dei candidati come di “persone che hanno avuto coraggio e gli italiani, votando, hanno dato un segnale a quelle realta’ che hanno provato ad aggregarsi. Sono contento, c’e’ una strada da seguire. Qualcuno magari pensera’ che dobbiamo ricominciare a correre da soli, ne discuteremo, pero’ queste realta’ che hanno aggregato forze civiche del territorio ora si giocano una chance per governare i Comuni o alcuni stanno gia’ andando al governo. Devono essere sostenuti”.