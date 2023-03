Conte tende la mano a Schlein: “Confrontiamoci, a partire dal salario minimo”

ROMA – “Salutiamo con favore la novità che si è verificata in casa Pd e speriamo incida davvero a fondo sulla riorganizzazione strutturale dei dem. Mi confronterò con Schlein“. Lo ha detto l’ex premier Giuseppe Conte, parlando al consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. Il ragionamento fatto dai partecipanti è quello di un M5S che attende “alla prova dei fatti la svolta del Pd”.

CONTE: SCHLEIN AVRÀ MOLTO DA FARE PER RINNOVARE PD

Al termine del consiglio nazionale, Conte è tornato sulle primarie del Pd: “Auguriamo alla neosegretaria Elly Schlein di poter portare avanti il suo progetto di rinnovamento del Pd con forza. So che avrà molto da fare, perché conosciamo bene le correnti del Pd – punge il leader M5S -. Conosciamo molto bene il modo in cui è strutturato questo partito di antica tradizione. Ci auguriamo di poter aver col nuovo vertice un dialogo, ne siamo convinti, di poterci misurare sugli obiettivi concreti“.

CONTE: SUBITO SALARIO MINIMO, DIALOGO CON SCHLEIN

“Ieri abbiamo chiesto la calendarizzazione della proposta di legge sul salario minimo legale a mia firma – ha spiegato Conte ai giornalisti dopo il consiglio nazionale M5S -. Schlein ha dichiarato che è un obiettivo prioritario del Pd, lo ha detto anche Calenda, quindi confidiamo di poter avere le forze di opposizione e di poter coinvolgere anche la maggioranza su quella che è una vera emergenza nazionale”.

CONTE: GOVERNO INADEGUATO, OPPOSIZIONE SIA FORTE E COSTRUTTIVA

“Siamo all’opposizione e siamo assolutamente convinti di voler continuare a fare una forte opposizione come abbiamo fatto fin qui – ha osservato Conte -. Opposizione che però non abbandonerà un atteggiamento costruttivo, perché il bene degli italiani è il nostro obiettivo e quindi ci sentirete spesso offrire delle risposte concrete offrendole al Governo che fin qui si è dimostrato a nostro giudizio molto inadeguato”.

INDAGINE BERGAMO, CONTE: BEN VENGANO VERIFICHE GIUDIZIARIE

Infine, sulla chiusura delle indagini della Procura di Bergamo a proposito della gestione delle prime fasi della pandemia da Covid-19 che riguardano tra gli altri anche lo stesso Conte, il leader pentastellato ha ribadito: “Ritengo di aver agito con la massima umiltà nel confronto con gli esperti e con il massimo senso di responsabilità e impegno. Ci sono delle verifiche giudiziarie in corso, ben vengano. Risponderò nelle sedi opportune ma non vi aspettate da me show mediatici”, ha concluso Conte.