Uganda, al Lacor Hospital la distribuzione dei kit anti Covid

LACOR (Uganda) – In un Paese di nuovo chiuso nella morsa del lockdown, la onlus Afron è tornata in missione per essere accanto alle donne e ai piccoli pazienti oncologici. Al Lacor Hospital, simbolo della lotta all’ebola che colpì duramente l’Uganda, dalle prime ore del giorno è in corso la distribuzione dei kit anti Covid per i pazienti. Sul campo Afron, in collaborazione con il personale dell’ospedale, del Distretto di salute di Gulu e delle volontarie ‘Women’s Cancer Support Organization.



Il progetto ‘Stop al cancro e al Covid 19’ è finanziato dalla Chiesa valdese, durerà 12 mesi e ne saranno beneficiari 10 Cancer Counselor; 150 donne in cura e 150 medici e infermieri.



La distribuzione avverrà anche nei reparti dei ricoverati dove a breve l’equipe dei volontari si sposterà, guidata da Francis Okongo, medico del Lacor, con il personale infermieristico dedicato al progetto.

