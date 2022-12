Un ippopotamo inghiotte un bambino di 2 anni: è vivo

BOLOGNA – Lo ha ingoiato intero e poi lo ha sputato. Ha qualcosa di miracoloso quello che è successo ad un bambino di due anni in Uganda, che mentre stava giocando vicino a casa a un certo punto è stato inghiottito da un ippopotamo. Che però non lo ha poi mangiato ma risputato intero, facendolo restare illeso, dopo che un uomo è intervenuto lanciandogli contro delle pietre e spaventandolo.

La storia, che sta facendo il giro del web in tutto il mondo, è accaduta in Uganda, nella zona del lago Edward, vicino alla città di Kabatoro, nella regione di Katwe: è a meno di un chilometro dalle rive del lago che il piccolo Paul Iga, questo il nome del bambino stando a quanto gira sul web, stava giocando quando si è improvvisamente ritrovato nelle fauci dell’ippopotamo.

L’uomo che è intervenuto, dopo aver visto la scena, si chiamerebbe Chrispas Bagonza e avrebbe iniziato a colpirlo con le pietre. A quel punto l’ippopotamo, spaventato, ha sputato il bambino e si è allontanato verso il lago. I fatti sono stati riferiti dalla Polizia dell’Uganda, che ha spiegato come fino a oggi non si fosse mai verificato un incidente con un ippopotamo. Il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le ferite riportate: per sicurezza gli è stato anche fatto un vaccino contro la rabbia.

