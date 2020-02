VIDEO | Coronavirus, scontro De Micheli-Salvini. “Sciacallo”, dice lei. Lui replica: “Dice sciocchezze”

ROMA – “Questo e’ un momento in cui dobbiamo aiutarci tutti. Bisogna stare composti. Il governo e non solo il governo deve essere unito. Salvini invece si sta comportando da sciacallo. Per chi aspirerebbe ad avere un ruolo istituzionale di alto livello, dimostra proprio di non essere all’altezza, non solo per ragioni politiche”. Cosi’ la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli a margine dell’assemblea dem.

SALVINI: IO SCIACALLO? DE MICHELI DICE SCIOCCHEZZE

“‘Salvini sciacallo!’. Ma come si fa ad avere al governo gente che dice queste sciocchezze, in un momento così grave e delicato per il nostro Paese? Ah già, per il PD è sempre #colpadisalvini…”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini.