Diabete, in Vda amputazioni e ricoveri tra i più bassi d’Italia

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta – In Valle d’Aosta, i casi di ricoveri e amputazioni dovuti al diabete sono tra i più bassi d’Italia. Per quanto riguarda i dati relativi all’amputazione degli arti inferiori – il diabete è la prima causa non traumatica di questo intervento- la regione alpina registra lo 0,03 per mille contro una media nazionale dello 0,06. Considerando invece il ricovero per complicanze dovute alla malattia. Il dato è dello 0,05 per mille in Valle d’Aosta mentre la media nazionale sale allo 0,26 per mille. I pazienti valdostani diabetici sono circa 6.000. Il dato è in linea con la media italiana.

“Questi dati- spiega il direttore del dipartimento delle Discipline mediche e della Medicina Interna all’ospedale Parini di Aosta, Giulio Doveri- mostrano che il nostro lavoro dà risultati importanti sulla cura della popolazione, grazie anche a una buona collaborazione con i medici di famiglia e alla rete costruita con gli altri specialisti coinvolti in questa patologia”. E aggiunge: “La presa in carico dei pazienti funziona. La cura del diabete, che impatta anche sulla riduzione del rischio cardiovascolare, comprende prestazioni ad alta tecnologia e medicinali ad alta innovazione Offriamo un servizio a 360 gradi in ambito diabetologico, dal piede diabetico alla donna in gravidanza, ai micro infusori di insulina”. Un servizio “complesso e capillare che, considerando una popolazione di 120 mila persone, risulta completo e efficace. Sono orgoglioso di questo”, afferma il direttore. Che conclude spiegando che il diabete è una patologia in crescita: “L’anno scorso, a partire da aprile, abbiamo aumentato del 60% il numero di visite endocrinologiche. L’impegno dei nostri medici è totale”.

